LibreOffice konference 2021 Call for papers

Call for papers pro virtuální LibreOffice konferenci 2021 vyhlášeny. Akce je naplánována od 23. do 25. září. Návrhy by měly být podány do 30. června 2021, aby bylo zaručeno, že budou zváženy pro zařazení do programu konference. Program konference bude založen na následujících okruzích:

vývoj, API, rozšíření, budoucí technologie

zajištění kvality

lokalizace, dokumentace a projekty v původních jazycích

snadné používání, design a přístupnost

otevřený formát dokumentů, osvobození dokumentů a interoperabilita

propagace a marketing LibreOffice

diverzita a inkluze, projekt nové generace pro inkluzi studentů

Prezentace, případové studie a technické přednášky budou probírat dané téma do hloubky a budou trvat 30 minut (včetně otázek a odpovědí), zatímco workshopy budou trvat 90 minut (včetně otázek a odpovědí). Lightning talks se budou zabývat konkrétním tématem a budou trvat 5 minut (včetně otázek a odpovědí). Přednášky budou živě přenášeny a nahrávány ke stažení. Bližší detaily na blogu.