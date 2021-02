Linux Mint zjistil, že spousta uživatelů neaktualizuje

Linux Mint je jedna z distribucí určených pro nováčky a zároveň neinstaluje aktualizace bez zásahu uživatele. V sobotu na blogu Linux Mint vyšel článek, který nabádá uživatele k aktualizacím, alespoň k těm bezpečnostním. Zjistilo se totiž, že spousta uživatelů neaktualizuje.

Například pouze 30 % uživatelů nainstaluje aktualizace do jednoho týdne od vydání .To se zjistilo po vydání Firefoxu 85 a statistikou provozu podle user-agent na Yahoo. Navíc něco mezi 5–30 % uživatelů stále používá Linux Mint 17, kterému skončila podpora před téměř dvěma roky. K 5 % se přišlo podle startovací stránky prohlížeče, tu ale mohou uživatelé změnit. K 30 % zase vede statistika repozitářů APT. Toto číslo je ale zase nadhodnocené, protože v novějších vydáních APT používá méně HTTP požadavků. I když čísla nejsou úplně přesná, je jasné, že mnoho uživatelů používá zastaralý a zranitelný software. Všichni uživatelé, a to nejen uživatelé Linuxu Mint, by měli pravidelně aktualizovat.

(zdroj: phoronix)