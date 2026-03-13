Lutris a kód psaný AI

Jan Fikar
Dnes
7. 10. 25 / 1x / umělá inteligence, AI, stroje Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek

Lutris je open source manažer a spouštěč her pro Linux v Pythonu. Před dvěma týdny si jeden uživatel všiml, že do kódu přispívala i umělá inteligence. Šlo o příspěvky Mathieu Comandona (strycore), který je také hlavním vývojářem projektu. Mathieu vysvětlil svůj názor a smazal označení příspěvků vytvořených AI. Podle něj bude bez označení těžké zjistit, které to byly.

Je to AI slop, pokud nevíte, co děláte, nebo používáte nekvalitní nástroje. Já mám více než 30 let zkušeností s programováním a používám nejlepší nástroj, který je aktuálně k dispozici. Byl nesmírně užitečný při dohánění všeho, co jsem loni nemohl udělat kvůli zdravotním problémům a depresi.
S technologií AI se objevily obrovské problémy, ale ty jsou způsobeny naší současnou kapitalistickou kulturou, ne samotnými nástroji. V mnoha ohledech to nemohlo dopadnout hůř. To ne AI vykoupila veškerou RAM, byl to OpenAI. Nebyla to AI, která ukradla chráněný obsah, to byl Facebook. Nebyla to AI, která propustila tisíce zaměstnanců, ale bláhoví manažeři, kteří nechápou, že tento nástroj jen pomáhá, ale nenahrazuje lidi.Nejsem velkým fanouškem měsíčního předplatného Anthropic, nechci být závislý na cloudových službách. Ale před několika měsíci (a byl jsem tehdy na dně, sotva schopný něco udělat) jsem si uvědomil, že tyto nástroje začínají odvádět kompetentní práci a jsou velmi hodnotné. A aspoň neplatím Google, Facebook, OpenAI nebo nějaké společnosti, která spolupracuje s americkou armádou.Každopádně jsem tušil, že by tento „problém“ mohl vzejít, takže jsem před několika dny odstranil spoluautorství Claude z commitů. Takže hodně štěstí při zjišťování, co bylo vygenerováno a co ne. To, zda používám Claude, nezmění společnost, to vyžaduje změny na hlubší úrovni, a všichni víme, že s současnou administrativou v USA se nic nezlepší.

Diskuse o používání AI v Lutris dále pokračuje a bude pravděpodobně velmi dlouhá. Diskutuje se zde například open source licence a kdo má práva na kód napsaný AI a jak je open source založený na vzájemné důvěře mezi přispěvateli.

(zdroj: gamingonlinux)

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.



Česko se přímo podílí na evropské strategii pro čipy

Registrace zahraničního zaměstnance pro účely JMHZ

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Paramount získal Warnery a Netflix na tom vydělal

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Nedostatek vitaminu D se projeví nejen únavou

Po rodičovské na pracák. V prvních měsících dostanete 19 269 Kč

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

Na arytmii přišel díky hodinkám. Lékaři radí zkoušet tep pravidelně

IT přestává být profesí budoucnosti. AI mění pravidla hry

Daňové slevy: Poradíme, čím si můžete snížit daň z příjmů

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

Americká televize Newsmax se chystá do Česka

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Vedla knihovnu, teď pěstuje bylinky. Kosmetiku míchá s dobrou náladou

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
