Microsoft koupí Nuance Communications za 20 miliard dolarů

Autor: Depositphotos

Společnost Nuance Communications se stává součástí impéria jménem Microsoft, a to za částku 19,7 miliardy dolarů. Nuance Communications je předním hráčem na poli systémů převodu mluveného slova do digitální podoby za pomoci systémů „umělé inteligence“. Svá řešení dodává především do zdravotního sektoru, nicméně její systém rozpoznávání řeči používá i Apple v asistentce Siri.

Pro Microsoft jde o další z velkých nákupů, jimiž posiluje svoji pozici na donedávna méně obvyklých segmentech. Ostatně připomeňme, že loni v září koupil za 7,5 miliardy USD herní společnost ZeniMax Media (spadá pod ní třeba Bethesda a iD Soft, tedy značky jako Doom, The Elder Scrolls či Fallout), před dvěma a půl lety koupil GitHub taktéž za 7,5 miliardy USD, v prosinci 2016 zase LinkedIn za 26 miliard USD, v listopadu 2014 herní firmu Mojang (čímž získal Minecraft) za 2,5 milardy USD a výčet zakončeme třeba nechvalně známým nákupem mobilní divize firmy Nokia za 7,2 miliardy USD v roce 2013 či koupí Skype v roce 2011 za 8,5 miliardy USD. U mnohých nákupů není známá cena, ale jistě nebudu daleko od pravdy, když odhadnu, že Microsoft za polední dekádu nakoupil jiné firmy v hodnotě možná i 100+ miliard USD.