Model Grok Code Fast 1 od xAI zaujme rýchlosťou a nízkou cenou

Grok Code Fast 1 je nový superrýchly a ekonomický LLM model vyvinutý tímom xAI, optimalizovaný pre agentické kódovanie, generovanie kódu a ladenie. Disponuje veľkým kontextovým oknom až 256 tisíc tokenov a využíva architektúru Mixture-of-Experts (MoE) s 314 miliardami parametrov, čo mu umožňuje zvládať komplexné projekty.
Tento model dosahuje rýchlosť generovania približne 92 tokenov za sekundu. V súčasnosti je dostupný zdarma s veľmi nízkymi cenami pri väčšom objeme použitia. Uvádzacie ceny sú 20 centov za milión tokenov pre vstupné dáta a 1,5 dolárov za výstupné dáta. Tieto ceny sú nižšie ako u modelu DeepSeek, pričom rýchlosť Grok Code Fast 1 modelu je výrazne vyššia.
Model je už dostupný na VS Code pluginoch Kilo Code a Copilot. Tieto poskytujú dostup k modelu zadarmo na určitú testovaciu fázu.
Prístup k modelu cez API je možný prostredníctvom OpenRouteru. Nasledujúci príklad ukazuje použitie modelu Grok Code Fast 1 cez OpenRouter API na generovanie HTML kódu pre klasický „holy grail“ layout. Používa sa C# a knižnica semantic kernel:
using Microsoft.SemanticKernel; var apiKey = Environment.GetEnvironmentVariable("OPENROUTER_API_KEY"); if (string.IsNullOrEmpty(apiKey)) { Console.WriteLine("Please set the OPENROUTER_API_KEY environment variable."); return; } var builder = Kernel.CreateBuilder(); builder.AddOpenAIChatCompletion( modelId: "x-ai/grok-code-fast-1", apiKey: apiKey, endpoint: new Uri("https://openrouter.ai/api/v1") ); var kernel = builder.Build(); var prompt = @" Generate a complete HTML file for a 'Holy Grail' layout. The layout should include: - A header at the top - A footer at the bottom - A left sidebar - A main content area in the center - A right sidebar Use CSS Grid or Flexbox for the layout. Make it responsive and include some basic styling. Provide only the HTML code, no explanations. "; var result = await kernel.InvokePromptAsync(prompt); var htmlContent = result.ToString(); // Strip markdown code blocks from start and end var cleanedHtml = htmlContent.StartsWith("```html") && htmlContent.EndsWith("```") ? htmlContent[7..^3].Trim() : htmlContent.Trim(); await File.WriteAllTextAsync("holy_grail.html", cleanedHtml); Console.WriteLine("HTML file generated: holy_grail.html");
Model Grok Code Fast 1 bol nedávno v stealth režime dostupný na testovanie pod pseudonymom Sonic.