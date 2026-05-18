ModuleJail zakáže nepoužívané moduly kvůli bezpečnosti

Jan Fikar
Dnes
ModuleJail

Nedávné bezpečnostní zranitelnosti jádra Dirty Frag a Fragnesia mají společné to, že jim jde zabránit zakázáním (blacklist) příslušných modulů. Podle našeho klasika by bylo dobré nepoužívané moduly zakázat. Tím se zmenší riziko zranitelnosti v modulu, který nepotřebuji.

Tuto myšlenku automatizoval belgický administrátor Jasper Nuyens a vznikl projekt ModuleJail. Jeho skript zakáže všechny moduly, které nejsou používané. Je tu možnost profilů, ručně povolovat moduly, co budou potřeba i kontrola aktualizací. V testu bylo zakázáno 6363 z 6474 modulů na Ubuntu 24.04, 4091 z 4227 modulů na Debianu 13 a 2253 z 2338 modulů na Rocky Linux 9.

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

