Mozilla upřesňuje, jak bude vypadat AI ve Firefoxu 148

Pro webový prohlížeč Firefox je v rámci verze 148 připravována podpora AI systémů. Mozilla tímto krokem vzbudila před časem „vlnu vášní“, a tak je nyní nejvyšší čas se podívat, jak v této první verzi s rozšířenou podporou bude AI reálně vypadat.
Předně dodejme, že vše je opt-in a uživatel může kompletně AI v prohlížeči blokovat, tedy nevyužívat. Kdo se rozhodne podporu AI systémů zapnout, může ve Firefoxu 148 počítat s následujícími prvky:
- Překlady, které umožní procházet internetem kompletně v mateřském jazyce.
- Alternativní text pro PDF, který povede k lepší přístupnosti čtení PDF, včetně právě textových popisů obrázků.
- AI-rozšířené seskupování panelů s návrhy souvisejících panelů či názvy těchto skupin.
- Náhledy odkazů, které shrnou klíčové body ještě před rozkliknutím.
- AI chatboty v bočním panelu, jak to ostatně už z Firefoxu nějakou dobu známe, přičemž výběr bude obsahovat služby jako Anthropic Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini či Le Chat Mistral.
Do vydání Firefoxu 148 dne 24. února 2026 zbývají ještě tři týdny. Pro uživatele ESR verzí dodejme, že nejbližším vydáním po 148 včetně, bude nejspíš Firefox 153, který se objeví někdy v létě tohoto roku, přičemž současná ESR verze 140 bude podporována do října tohoto roku. Uvidíme, zda do té doby někoho napadne vytvářet fork Firefoxu, z něhož bude AI subsystém kompletně odstraněn