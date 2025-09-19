Root.cz  »  Akce  »  Nastartujte novou kariéru za polovinu: Datová akademie, Java a testování

Nastartujte novou kariéru za polovinu: Datová akademie, Java a testování

Chcete změnu kariéry a nový start v IT? Teď je ten pravý čas — Akademie Root.cz pro vás připravila žhavou nabídku, která vás posune dál! Vyberte si z našich špičkových programů — Datová akademie, Java akademie nebo Testing akademie — a získejte praktické dovednosti, které zaměstnavatelé skutečně hledají.

V několika vybraných termínech nabízíme výbornou 50% slevu na vybrané kurzy. Ať už toužíte stát se datovým analytikem, backendovým vývojářem v Javě nebo specialistou na testování, najdete běh šitý na míru: intenzivní výuka, reálné projekty a podpora lektorů s praxí. Termíny a kurzy v akci se pravidelně doplňují — vybírat můžete podle rychlosti obsazení i kompatibility s vaším rozvrhem.

Neváhejte — místa v akčních termínech jsou omezená a průměrně mizí velmi rychle. Přihlaste se teď, ušetřete polovinu ceny a udělejte krok ke kariéře, která má budoucnost. Podrobnosti a dostupné běhy najdete na stránkách Akademie Root.cz.

