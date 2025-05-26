Nový nezávislý prohlížeč Ladybird

Nový prohlížeč pochází ze SerenityOS. Před rokem vývojář SerenityOS Andreas Kling forknul jednoduchý HTML prohlížeč ze SerenityOS a z něj udělal prohlížeč Ladybird (beruška).
Tento prohlížeč bude nezávislý, nebude mít žádný kód jiného prohlížeče a je vyvíjen neziskovou organizací. Kód je dostupný na GitHubu s licencí BSD-2. Jde kompilovat na Linuxu a macOS. Ve Windows zatím jen ve WSL2. Budete však potřebovat překladač C++23, čili clang-20 nebo g++14. Alfa verze by se měla objevit příští léto.
(zdroj: slashdot)