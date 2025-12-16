Root.cz  »  Video  »  Nový OpenShot 3.4 nabízí v průměru o 32 % rychlejší běh a nové efekty

Nový OpenShot 3.4 nabízí v průměru o 32 % rychlejší běh a nové efekty

David Ježek
Dnes
OpenShot Autor: OpenShot.org

Video editor OpenShot je dalším z nástrojů, které vydávají novou verzi před Vánoci. V tomto případě vývojáři hovoří o dosud největším balíku vylepšení v rámci jedné verze. Obecně pak je nový OpenShot 3.4 o zhruba třetinu rychlejší, a to při nižší spotřebě paměti.

Do nabídky programu přibyla řada nových video efektů, řešeny jsou opravy různých pádů a přibyla i nová experimentální forma časové osy. Nové efekty zahrnují například doostření, color map LUT, sférickou projekci, efekt lens flare a efekt outline. Přibyla i podpora interaktivního nastavení ořezu či tzv. drag-to-retime. Vylepšen je například i import / export pro Final Cut Pro.

Zdroj: Youtube.com
Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

