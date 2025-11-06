NVIDIA představila superpočítač do kanceláře DGX Spark za sto tisíc korun

Společnost NVIDIA uvedla na český trh kompaktní superpočítač DGX Station, který je určen pro náročné úlohy v oblasti umělé inteligence, datové analýzy a vysoce výkonného počítání. Zařízení nevyžaduje speciální datacentrovou infrastrukturu a vystačí si se standardní elektrickou zásuvkou.
Hlavní procesor je 20jádrový ARM (10 Cortex-X925 + 10 Cortex-A725), hlavní výkon poskytuje integrovaný GPU NVIDIA Blackwell a dovoluje zpracovat AI modely až s 200 miliardami parametrů s výkonem až jeden petaFLOPS. K dispozici je 128GB rychlá paměť typu LPDDR5× s propustností 273 GB/s.
Do počítače lze osadit až 4TB úložiště M.2 NVMe a připojit je možné jej 10Gb ethernetem, Wi-Fi 7, bluetooth 5.4 a čtyřmi konektory USB-C ve verzi 4.0 s rychlostí až 40 Gb/s. Sparky je možné stohovat pomocí rychlé sítě ConnectX-7, která nabídne propustnost až 200 Gb/s.
DGX Spark je dodáván s operačním systémem Nvidia DGX OS. Jde o klon linuxové distribuce Ubuntu, která je doplněna o potřebné ovladače, knihovny CUDA, Docker, Container Toolkit pro spouštění nástrojů typu PyTorch, TensorFlow a další potřebné nástroje.
Zdá se ovšem, že počítač má problémy s přehříváním v dlouhodobé zátěži. Stěžuje si na to například John Carmack, zakladatel id Software. Počítač snižuje svůj výkon i spotřebu a byly prý zaznamenány problémy s jeho restartováním.
Cena zařízení se pohybuje okolo pěti tisíc dolarů, tedy asi sta tisíce korun. Podle neoficiálních odhadů bylo zatím vyrobeno jen asi 10 tisíc kusů pro celý svět, do Evropy se dostalo asi 2000 jednotek. Jde o referenční výrobek, po kterém by měly následovat implementace od dalších výrobců, včetně společnosti Dell. Přečtěte si podrobný článek na serveru Lupa.cz.