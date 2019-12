 »   »  NVIDIA vydala nový binární ovladač pro staré karty

Jan Fikar

NVIDIA vydává svoje nové binární ovladače většinou jen pro nové karty a staré zanedbává. Před vánoci však vyšel ovladač 340.108, který podporuje i staré karty například 11 let starou GeForce 9800 a 13 let starou GeForce 8800 GTX. Ovladač by měl být kompatibilní s aktuálními verzemi linuxového jádra.

(zdroj: gamingonlinux)