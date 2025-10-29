Root.cz  »  Operační systémy  »  OpenIndiana 2025.10 nasazuje nástroje napsané v jazyce Rust

OpenIndiana 2025.10 nasazuje nástroje napsané v jazyce Rust

David Ježek
Dnes
OpenIndiana Hipster 2021.10 Autor: VulcanSphere, podle licence: GNU GPL
Už i velmi konzervativní OpenIndiana, morální následník OpenSolarisu, přichází s nástroji psanými v Rustu. Jednou z novinek snapshotu systému verze 2025.10. Konkrétně přehled změn zmiňuje lsd, mergiraf, ripgrep, fd a další, v Rustu napsána je pak i nová verze shellu Fish 4.0 a nechybí ani Rust verze Helix Editoru a IDE.

Přibyly i nástroje pro Prolog, dílčí vylepšení SunRay Maintenance, u nových verzí OpenSSL a OpenSSH je řešena řada CVE a je zde mnoho vylepšení pro automatizované aktualizace balíčků Python + Perl (mimochodem systém nabízí Python 3.14 3.13, 3.12 a také 3.9). Nová OpenIndiana také nabízí seaweedfs, garage či minio, je zde podpora SPARC pro Zabbix-server a dále nové verze nástrojů jako Librewolf 144, Firefox 144, Thunderbird 144, Libreoffice 25.8.2 či Librecad 2.2.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

