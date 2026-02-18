Oracle chce napravit vztahy s komunitou okolo MySQL, slibuje novou otevřenou éru vývoje

Společnost Oracle je už mnoho let kritizována za nedostatečnou aktivitu ve vývoji MySQL, přičemž v posledních měsících už nejsou do kódu přijímány ani změny od komunity. Otto Kekäläinen nedávno napsal článek Přestaňte už používat MySQL, není to skutečný open source, který jsme vydali na Rootu v češtině.
Frederic Descamps z Oracle nyní slíbil velké změny, rozhodný nový přístup k MySQL a novou éru zapojení komunity.
Konečně zvyšujeme transparentnost a podporujeme širší účast komunity, aby se na rozvoji MySQL podílelo více hlasů, napsal zástupce společnosti Oracle. Dodal, že více podrobností bude k dispozici na veřejném webináři k tomuto tématu.
Společnost Oracle také slíbila, že podnikne kroky k napravení svých vztahů s komunitou okolo MySQL tím, že přesune dříve výhradně komerční funkce do komunitní varianty databáze a upřednostní potřeby vývojářů. Přesun by měl zahrnovat i vektorové funkce, které jsou zásadní pro vývoj velkých jazykových modelů (LLM).
Oracle má prý v plánu vývoj více otevřít, čímž reaguje na kritiku předchozího zavádění změn bez širší diskuse s komunitou.
Zveřejníme plán vývoje a budeme podporovat příspěvky komunity – včetně záznamů o činnosti vývojářů a hlášení chyb. Rozšiřitelnost řízená komunitou má velký potenciál a těšíme se na přímou spolupráci s těmi, kteří mají zájem o vývoj nové generace nástrojů a rozšíření pro MySQL, uvedl Descamps.
MySQL byla původně vyvíjená švédskou firmou MySQL AB a rychle se stala jednou z nejpopulárnějších open-source relačních databází. V roce 2008 firma Sun Microsystems oznámila akvizici MySQL AB a o dva roky později zase Oracle Corporation dokončila převzetí Sun Microsystems. Tím se MySQL ocitla v portfoliu Oracle. Vleklé problémy s vývojem vedly ke vzniku komunitního klonu s názvem MariaDB.
(Zdroj: The Register)