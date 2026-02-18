Root.cz  »  Databáze  »  Oracle chce napravit vztahy s komunitou okolo MySQL, slibuje novou otevřenou éru vývoje

Oracle chce napravit vztahy s komunitou okolo MySQL, slibuje novou otevřenou éru vývoje

Petr Krčmář
Dnes
9 nových názorů

Sdílet

MySQL Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Společnost Oracle je už mnoho let kritizována za nedostatečnou aktivitu ve vývoji MySQL, přičemž v posledních měsících už nejsou do kódu přijímány ani změny od komunity. Otto Kekäläinen nedávno napsal článek Přestaňte už používat MySQL, není to skutečný open source, který jsme vydali na Rootu v češtině.

Frederic Descamps z Oracle nyní slíbil velké změny, rozhodný nový přístup k MySQL a novou éru zapojení komunity. Konečně zvyšujeme transparentnost a podporujeme širší účast komunity, aby se na rozvoji MySQL podílelo více hlasů, napsal zástupce společnosti Oracle. Dodal, že více podrobností bude k dispozici na veřejném webináři k tomuto tématu.

Společnost Oracle také slíbila, že podnikne kroky k napravení svých vztahů s komunitou okolo MySQL tím, že přesune dříve výhradně komerční funkce do komunitní varianty databáze a upřednostní potřeby vývojářů. Přesun by měl zahrnovat i vektorové funkce, které jsou zásadní pro vývoj velkých jazykových modelů (LLM).

Oracle má prý v plánu vývoj více otevřít, čímž reaguje na kritiku předchozího zavádění změn bez širší diskuse s komunitou. Zveřejníme plán vývoje a budeme podporovat příspěvky komunity – včetně záznamů o činnosti vývojářů a hlášení chyb. Rozšiřitelnost řízená komunitou má velký potenciál a těšíme se na přímou spolupráci s těmi, kteří mají zájem o vývoj nové generace nástrojů a rozšíření pro MySQL, uvedl Descamps.

MySQL byla původně vyvíjená švédskou firmou MySQL AB a rychle se stala jednou z nejpopulárnějších open-source relačních databází. V roce 2008 firma Sun Microsystems oznámila akvizici MySQL AB a o dva roky později zase Oracle Corporation dokončila převzetí Sun Microsystems. Tím se MySQL ocitla v portfoliu Oracle. Vleklé problémy s vývojem vedly ke vzniku komunitního klonu s názvem MariaDB.

(Zdroj: The Register)

Vstoupit do diskuse (9 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Sportovní kanál České televize slaví dvacet let

Ceny pamětí se mezičtvrtletně zdvojnásobily, čeká se další růst

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

Kyberbezpečnost českých nemocnic je dál špatná

Počet OSVČ opět vzrostl, podniká nejvíce lidí v historii

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

Prima v tichosti zpřísnila podmínky přetáčení reklam

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority

Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI