Ovladač RADV přinese výrazné zrychlení běhu her využívajících ray-tracing v Unreal Engine

Vývojářka Natalie Vock z linuxového týmu Valve prezentovala nový kód pro ovladač RADV z balíku Mesa. S ním výhledově čeká Radeony a aplikace běžící přes API Vulkan značné zrychlení, používají-li Unreal Engine a ray-tracing.
Ovladač RADV dostává opravu pro konkrétní techniky Lumen illumination a také systém odrazů v Unreal Enginu 5. Díky tomu se právě ray-tracingu jako takového týká u tohoto enginu masivní, 4– až 8násobný růst výkonu.
Příslušný merge request obsahuje i vzorové testy, které ilustrují v průměru zhruba o 30 % svižnější běh her ray-tracing využívajících. Konkrétně Desorde si na testovacím stroji polepšuje z 51 na 89 fps, Layers of Fear z 75 na 98 fps, Oblivion Remastered z 45 na 56 fps a Silent Hill 2 Remake z 40 na 60 fps.
Můžeme doufat, že dojde k začlenění kódu již v rámci Mesa 26.0.