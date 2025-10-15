Root.cz  »  Hry  »  Počáteční podpora DLSS ve Vulkan ovladači Mesa NVK pochází od Valve

Počáteční podpora DLSS ve Vulkan ovladači Mesa NVK pochází od Valve

David Ježek
Dnes
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Autor: Nvidia
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

Vývojář Autumn Ashton ze společnosti Valve, jehož mnohé počiny už dávno zlepšují možnosti hraní Windows her na Linuxu, je autorem další klíčové inovace. V Balíku Mesa obsažený ovladač NVK, pro běh API Vulkan na Nvidia GPU, začíná dostávat podporu DLSS.

Podpora je pochopitelně ve velmi počáteční fázi, v tuto chvíli se práce soustředily na prosté nahození Vulkan rozšíření VK_NVX_binary_import a VK_NVX_image_view_handle, které jsou pro běžící DLSS potřeba. V tuto chvíli kromě jeho krátké zprávy doprovázené screenshotem ilustrujícím DLSS upscaling jedné hry z 960×540 na 1920×1080 moc dalších informací neznáme, ostatně v jednom z příspěvků v řadě Ashton dodává, že kód ještě není připraven k začlenění. Ale cesta se evidentně otevřela.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

