Počáteční podpora příští generace GPU Intel Xe3P míří do jádra Linux 6.19

David Ježek
Dnes
Intel core ultra CPU procesor Autor: Intel

Zatímco Panther Lake ponese ještě de facto upravené iGPU Xe2/Battlemage, pro generaci Nova Lake (a také serverové stroje s Crescent Island) už se počítá s Xe3P. Do jádra nyní míří patche, které v dostatečném předstihu podporu této generace začínají řešit. Kód by měl být součástí jádra Linux 6.19, které bude vydáno v únoru 2026.

Jde o součást balíku změn, které míří jako pull request do větve drm-xe-next. Vedle toho Intel připravuje i další změny (redesign SR-IOV VF migration recovery, nová rozhraní pro DebugFS kolem SR-IOV, zpřístupnění VRAM dat pro diskrétní GPU, úpravy P2P DMA-BUF, či user/kernel vRAM partitioning). Kód pro Xe3P je velmi předběžný, spíše se počítá s podporou v rámci Linuxu 7.0.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

