Podíl Linuxu na platformě Steam se i v lednu drží nad třemi procenty

Herní platforma Steam vydala lednový přehled statistik, ze kterých kromě spousty jiných věcí plyne i nadále přetrvávající, více než 30 podíl Linuxu. Nad třemi procenty byly linuxové systémy už loni v prosinci, v lednu došlo k nepatrnému poklesu o dvě desetinky procentního bodu, z 3,58 na 3,38 %.
Ne, že by to v linuxovém světě desítek distribucí bylo relevantní, ale tou nejpoužívanější je „Arch Linux“, pod čímž si představme zejména operační systém na přenosných konzolích Steam Deck. Následují typicky různé variace na Ubuntu či Fedoru.
Na platformě x86 je stále zachován přibližný poměr dvou třetin ve prospěch procesorů AMD a jedné třetiny pro Intel, nejčastěji s šesti CPU jádry. Nejčastěji používaným OS pak jsou 64bit Windows 11, se zhruba dvoutřetinovým podílem. Typické množství paměti RAM u uživatele je 16 GB, největší skupina má grafickou kartu s 8 GB VRAM (uvidíme, jestli / jak se tento údaj bude letos měnit) a nejčastějším rozlišením je i nadále 1920×1080.