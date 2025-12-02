Root.cz  »  Hry  »  Podíl Linuxu na Steamu dosáhl 3,2 %, stále převážně díky hardwaru Valve

Fallout 4 přes Steam Proton / Vulkan na Mageia / GNOME / Wayland Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
Fallout 4 přes Steam Proton / Vulkan na Mageia / GNOME / Wayland

Listopadové vydání průzkumu na Steamu přináší další nový rekord v podílu Linuxu mezi hráči (s dodatkem: těmi co používají Steam). Podíl Linuxu se vyhoupl na 3,2 %, což představuje nárůst o 0,15 procentního bodu oproti předchozímu měsíci. Před rokem pak podíl Linuxu na Steamu činil lehce přes 2,0 %.

Phoronix připomíná, že kolem 3% podílu jsme byli už před deseti lety, kdy se linuxová verze služby rozbíhala, pak vše opadlo do obvyklé meze kolem 1 až 2 %. Uvidíme, jak do budoucna s tímto vším zahýbají nově ohlášené produkty Valve, jako třeba desktop herní PC Steam Machine postavené na Ryzenu a Radeonu.

Pochopitelně i s ohledem na to, že významnou část uživatelů linuxového Steamu tvoří hráči se Steam Decky, je podíl AMD na Linuxu ve Steamu stále vysoký, kolem 70 %. Na Windows jde o 42 %.

