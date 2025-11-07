Podle interní zprávy Meta nebojovala s podvodnou reklamou, naopak z ní profitovala

Reuters se dostal k interním dokumentům Meta o podvodných placených inzercích, ze kterých Meta v minulém roce inkasovala 16 miliard dolarů, tedy asi 10 % svých příjmů. Z dokumentu vyplývá, že Meta se nesnažila podvodnou inzerci na Facebooku, Instagramu a WhatsAppu zastavit. Reklama byla stažena jen pokud automatický systém vyhodnotil, že se jedná s 95% pravděpodobností o podvod.
Pokud byla pravděpodobnost menší, ale jisté podezření bylo, Meta prostě účtovala za takovou inzerci více peněz. To mělo zadavatele přesvědčit, že takovou reklamu nemá zadávat. Ale místo toho rostl Meta zisk. Navíc reklama na platformě Meta je cílená, tedy zobrazuje se těm s větší pravděpodobností kliknutí. Podle odhadů je Meta zapojena do asi třetiny úspěšných podvodů v USA. Závěr zprávy říká, že je jednodušší inzerovat podvody u Meta než u Google.
(Zdroj: arstechnica)