 »   »  Podpora GPU Navi 14 se objeví v Mesa 19.2

David Ježek

Autor: AMD

Ovladače, které zajišťují podporu budoucích grafických karet, zatím známých jako „AMD Navi 14“, se objeví už s vydáním Mesa 19.2 – aktuálně plánované vydání rc4, které bude nejspíš verzí finální, můžeme očekávat 10. září.

Autoři (konkrétně Marek Olšák) se rozhodli pro tento scénář backportování kódu do dřívějšího vydání z časových důvodů (Mesa 19.3 je v plánu o dva měsíce později). Díky zahrnutí do 19.2 by se podpora měla stihnout objevit včas pro vydání jako Fedora 31 či Ubuntu 19.10.

V případě Navi 14 nejde jen o přidání nové PCI ID položky do ovladače, která by identifikovala nějaký již uvedený čip pod novou variantou. Jde o další 7nm GPU od AMD, jež bude mimochodem pohánět karty výkonově odpovídající Radeonu RX 570. Prozatím odhadem je, že k uvedení by mohlo dojít někdy kolem poloviny listopadu. Až zhruba v téže době se objeví Linux 5.4 s AMDGPU nesoucím podporu Navi 14 a vše do sebe definitivně zapadne.