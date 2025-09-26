Root.cz  »  Databáze  »  PostgreSQL 18 přináší asynchronní subsystém I/O (AIO)

PostgreSQL 18 přináší asynchronní subsystém I/O (AIO)

Petr Krčmář
Dnes
Sloni PostgreSQL Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Podle plánu vyšla databáze PostgreSQL ve verzi 18. Všechny novinky už v dubnu popsal ve svém článku Pavel Stěhule: PostgreSQL 18: třicet let otevřeného vývoje databáze . Mezi významná vylepšení v této verzi patří vyhledávání „skip scan“ pro vícesloupcové indexy B-tree, virtuální generované sloupce, lepší zpracování textu, ověřování OAuth a nový asynchronní subsystém I/O (AIO) pro zlepšení výkonu.

AIO umožňuje PostgreSQL vydávat více požadavků I/O současně, místo aby čekal na dokončení každého z nich v pevně daném pořadí. To rozšiřuje stávající předčítání a zlepšuje celkovou propustnost. Operace AIO podporované v PostgreSQL 18 zahrnují sekvenční skenování, skenování bitmapových hald a úklid databáze. V určitých situacích může asynchronní přístup nabídnout až trojnásobný výkon.

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

