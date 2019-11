 »   »  Před deseti lety byl představen programovací jazyk Go

Pavel Tišnovský

Dne 10. listopadu 2009, tj. před deseti lety, byl veřejnosti představen programovací jazyk Go. V blogu, který naleznete na adrese blog.golang.org/10years shrnuje Russ Cox uplynulých deset let vývoje tohoto jazyka, včetně rostoucí komunity, která okolo něj postupně vzniká. Pokud provedeme nepřesné výpočty s nepřesnými vstupními hodnotami, vyjde nám, že počet vývojářů používajících Go již přesáhl jeden milion.