Procesory AMD EPYC jsou s Debianem 13 o 13 % rychlejší než na Debianu 12

Do vydání Debianu 13 zbývá sotva pár dní, a tak Phoronix otestoval výkon oproti Debianu 12 na platformě s dvojicí procesorů EPYC 9965, tedy celkem 384 CPU jádry / 768 SMT vlákny a celkovým TDP obou procesorů 1 000 W. Ani operační paměti nebylo zrovna málo, rovný jeden a půl terabajt. Nic, co by mělo vypovídací hodnotu pro domácího uživatele.





Debian 12 byl testován s jádrem řady 6.1, Debian 13 s jádrem řady 6.12 – obou případech jde o distribuci dobově odpovídající LTS jádro. Na Debianu 13 skrze desítky provedených testů dosahují EPYCy v průměru o 13 % vyššího výkonu, jistě i díky přechodu od GCC 12 ke GCC 15. Uvidíme, zdali se dočkáme též testu na některém aktuálnějším jádru, například Linux 6.16, neb od verze 6.12 proběhly mnohé další optimalizace pro současné generace CPU architektur AMD.