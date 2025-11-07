Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Prohlížeč Firefox má nového maskota jménem Kit

Prohlížeč Firefox mění svou značku a představuje nového maskota jménem Kit. Kit je nás nový maskot a váš společník na internetu, který je soukromý, otevřený a skutečně váš, uvádí Mozilla na úvodní stránce, kde představuje sympatickou lišku v barvě plamene.

Na oslavu představení Kita je v USA a Evropě k dostání oficiální zboží s novým maskotem, včetně triček, samolepek a cestovního hrnku. Pro stolní počítače je k dispozici pozadí nové karty prohlížeče s podobiznou lišky. Stačí na novém panelu vpravo dole klepnout na ikonu tužky vybrat si obrázek.

Firefox své logo mění průběžně, naposledy jej upravil v roce 2019 s verzí 70. Logo si stále zachovává ikonický motiv lišky (původně pandy červené) obtáčející zeměkouli, ale design se zjednodušuje.  Zeměkoule je postupně stylizována do hladšího, méně detailního tvaru, barvy jsou sytější a obrázek má čistší, plynulé linie bez drobných detailů srsti.

Celkový vzhled je plochý, minimalistický a lépe čitelný v malých velikostech, což odpovídá současným trendům designu ikon. Stejného stylu se drží i maskot Kit, který z grafiky loga vychází a doplňuje mu konkrétní zvířecí rysy.

