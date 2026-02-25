Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Prohlížeč Ladybird plánuje přejít z C++ na Rust, práce urychlují AI systémy

Prohlížeč Ladybird plánuje přejít z C++ na Rust, práce urychlují AI systémy

David Ježek
Dnes
26 nových názorů

Sdílet

Rust klávesnice Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Vývojáři webového prohlížeče Ladybird už nějakou dobu zkoumali možnosti náhrady jazyka C++ jiným, paměťově bezpečnějším. Výsledkem tohoto zkoumání je oznámení, že Ladybird bude postupně přecházet na Rust, mimo jiné proto, že Swift není univerzální řešení pro všechny platformy a nic jiného se neukázalo být použitelným.

Ladybird tak dostává nové verze některých komponent, které jsou už do Rustu přepsány. K přepisu bylo v rámci urychlení prací využito AI systémů Claude Code a Codex – s jejich pomocí bylo vygenerováno zhruba 25 tisíc řádků kódu javascriptového enginu LibJS, přepsaného do Rustu. Jak vývojáři sami konstatují, konstrukce od AI nejsou optimální, jde vlastně o „zrustovatělý C++ kód“, ale funguje to a postupem doby se budou těmito částmi probírat a optimalizovat je.

Cílem je do Rustu přepsat celý prohlížeč. Cíl je to ambiciózní a hodně dlouhodobý, to je jasné. Zdali se podaří a zdali se Ladybird jednou stane plně použitelným a spolehlivým webovým prohlížečem, kompletně stojícím na Rustu, je v tuto chvíli těžké předjímat.

Vstoupit do diskuse (26 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný z kauzy Sex.cz

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

AI se snaží promlouvat i do stavebnictví

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i cukr

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Google uvádí Gemini 3.1 Pro a přidává působivé benchmarky

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI