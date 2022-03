Projekt Keep Ukraine Connected shání síťové prvky

Autor: Global NOG Alliance

Global NOG Alliance spustila projekt Keep Ukraine Connected, jehož cílem je vytvoření platformy pro získání a předání všeho potřebného k tomu, aby provozovatelé sítí na Ukrajině mohli udržet připojení funkční. Dobrovolnický projekt spolupracuje s Ukrainian Internet Association (UIA) a národní komisí pro komunikaci.

Projekt chce oslovit výrobce i komunitu a v případě potřeby převézt hardware přímo do místa, kde bude potřebný. René Fichtmüller zveřejnil seznam toho, co by bylo v současné době potřeba sehnat:

WiFi koncové vybavení všech výrobců

WiFi páteřní vybavení všech výrobců

přístupové switche od firem Mikrotic, Mimosa a Ubiquiti

core switche všech výrobců

generátory proudu všech značek

vysílačky či další bezdrátové vybavení

Kromě toho se narychlo vytvořené stránky zmiňují také o kabelech, optických transceiverech, routerech, switchích a dalším síťovém vybavení. Detaily najdete na webu projektu, přispět je možné také finančně.