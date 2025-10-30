Python Software Foundation odmítla grant kvůli podmínkám odporujícím jejímu poslání

Python Software Foundation v průběhu letošního roku úspěšně získala grant ve výši 1,5 milionu dolarů od americké National Science Foundation. Příspěvek byl určen k „řešení strukturálních zranitelností v Pythonu a PyPI“. Grant však byl spojen s určitými podmínkami, a to v podobě požadavku, aby nadace neusilovala o programy zaměřené na rozmanitost, rovnost a inkluzi. Nadace proto raději nakonec peníze odmítla, než aby souhlasila s podmínkami, které jsou v rozporu s jejím posláním.
Toto omezení by se vztahovalo nejen na bezpečnostní práci přímo financovanou z grantu, ale na veškerou činnost PSF jako celku. Porušení této podmínky navíc dávalo NSF právo „vymáhat zpět“ již schválené a převedené finanční prostředky. To by vedlo k situaci, kdy by organizaci mohly být odebrány již vynaložené finanční prostředky, což by představovalo obrovské finanční riziko.
Rozmanitost, rovnost a inkluze jsou základními hodnotami PSF, jak je uvedeno v našem poslání:
Posláním Python Software Foundation je propagovat, chránit a rozvíjet programovací jazyk Python a podporovat a usnadňovat růst rozmanité a mezinárodní komunity programátorů Pythonu, píše se v dokumentech organizace.
Jsme zklamáni, že jsme byli postaveni do situace, kdy jsme museli učinit toto rozhodnutí, protože věříme, že náš navrhovaný projekt by přinesl neocenitelné pokroky pro Python a širší komunitu open source a ochránil by miliony uživatelů PyPI před pokusy o útoky na dodavatelský řetězec. Navrhovaný projekt by vytvořil nové nástroje pro automatizované proaktivní přezkoumávání všech balíčků nahraných do PyPI, namísto současného procesu pouze reaktivní kontroly, uvedli zástupci organizace.
Organizace trvá na tom, že je potřeba spolupráce mnoha různých lidi (rozmanitost) napříč pohlavím, věkem, etnikem, schopnostmi či názory. Chce zajistit spravedlivé příležitosti a zacházení pro všechny tak, aby překážky a nerovnosti byly odstraněny (rovnost). Zároveň chce vytvářet prostředí, kde se každý cítí vítán, respektován a může plně přispívat svými schopnostmi (inkluze).