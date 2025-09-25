Root.cz  »  Bastlírna  »  Raspberry Pi 500+ s 256 GB NVMe a 16 GB RAM

Raspberry Pi 500+ s 256 GB NVMe a 16 GB RAM

Jan Fikar
Dnes
2 nové názory

Raspberry Pi dnes zveřejnilo nový model samostatného počítače v klávesnici Raspberry Pi 500+. Oproti loňskému modelu Raspberry Pi 500 je více paměti RAM (16 GB místo 8 GB) a jako úložiště slouží 256 GB NVMe ve formátu M.2 2280. Na absenci M.2 slotu si uživatelé staršího modelu nejvíce stěžovali.

Dále původně membránová klávesnice je nahrazena klávesnicí mechanickou s LED podsvětlením. Použité jsou spínače Gateron Blue KS-33 low-profile. Raspberry Pi 500+ je dostupné u oficiálního českého distributora za 4 999 korun s americkým rozložením klávesnice.

(zdroj: cnx-software, phoronix, tomshardware)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

