ReiserFS bude definitivně odstraněn z jádra 6.13

Autor: Depositphotos

Začátkem roku 2022 byl souborový systém ReiserFS označen jako zastaralý a definitivní odstranění bylo plánováno na rok 2025. Proto Jan Kára ze SUSE poslal do jádra návrh na jeho odstranění. To by se mělo stát v jádře 6.13, které očekáváme v polovině ledna příštího roku.





V květnu letošního roku se v jádře 6.10 na přání Hanse Reisera z vězení objevila poslední změna ReiserFS. Šlo o smířlivou změnu souboru credits , kde přibylo několik vývojářů a naopak zmizely negativní komentáře k některým osobám.

(Zdroj: Phoronix)