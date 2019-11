Franta Kučera

Na stránkách spolku OpenAlt vyšel Rozhovor s Jaroslavem Tulachem o GraalVM – o kompilátoru umožňujícím v jednom programu kombinovat různé jazyky (Java, JavaScript, Ruby, R, C, C++, Fortran, Rust aj.), překládat do nativních binárek nebo si snadno vytvořit vlastní jazyk a použít při tom stávající ekosystém (debugger, profiler, IDE atd.).