Rust v jádře či základním systému NetBSD pravděpodobně nebude

Rust je velmi populární programovací jazyk a není proto překvapením, že se dostává také do jádra některých operačních systémů. Vývojáři ostatních systémů tak musejí odpovídat na otázky a dotazy týkající se podpory Rustu. Vývojář NetBSD Benny Siegert napsal blogový příspěvek právě na toto téma, ve kterém podrobně vysvětluje, proč je nepravděpodobné, že by se Rust dostal do základního systému NetBSD nebo do jeho jádra.
NetBSD je operační systém známý svou širokou podporou architektur a platforem. Rust by značně zkomplikoval tuto rozsáhlou podporu, protože není k dispozici na mnoha platformách, které NetBSD v současné době podporuje. Cyklické vydávání nových verzí Rustu také není kompatibilní s NetBSD, do základního systému by to vneslo spoustu závislého kódu a udržování Rustu a jeho kompilátoru je spousta práce, která by ležela na bedrech relativně malé skupiny vývojářů NetBSD.
Projekt NetBSD obvykle k těmto záležitostem přistupuje opatrněji než například Linux nebo FreeBSD, ale podle Siegerta není zásadně proti změnám. Například Lua je nejen součástí základního systému, ale díky své schopnosti rychle vyvíjet a prototypovat ovladače jádra se dokonce používá v jádře NetBSD. Podpora Rustu v základním systému nebo v jádře NetBSD je ovšem podle vývojáře nepravděpodobná.