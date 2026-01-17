Root.cz  »  Hry  »  Sběratelská karetní hra Skyweaver bude open source

Sběratelská karetní hra Skyweaver bude open source

Petee
Včera
newsimg-new-karty-08.jpg Autor: Depositphotos

Hra Skyweaver.net vznikla v roce 2019. Lze hrát na všech zařízeních (protože se jedná o webovou aplikaci, která běží v prohlížeči), F2P, kdy za cenu věnování většího času nasbíráme postupně všechny karty (kompletní sbírka přibližně za několik měsíců), nebo si zaplatit rychlejší postup (měsíční předplatné). Hra je silně strategická, lze se v ní setkat s pestrými herními postupy a kombinacemi. Skyweaver vydává všechny karty jako NFT.

Bohužel ale vlastník podcenil marketing, vydavatel také nevydal vlastní token. Hra zůstala v "beta" verzi, která je plně hratelná, nicméně obsahuje řadu menších bugů. Počet hráčů z mnoha tisíc klesnul na stovky a nižší tisíce. Peníze od investorů na rozvoj došly, hra se nakonec nedávno dostala pod Ubisoft. Ten s ní ovšem nemá žádné plány a před několika dny bylo oznámeno na Discordu hry, že kód bude otevřen. Komunita tak bude mít možnost poněkud zanedbanou (avšak některými milovanou) hru dál udržovat, případně rozvíjet.

Otevření kódu takto kvalitní hry je poměrně raritní. Kvalitnější sběratelské karetní hry, které jsou různým způsobem "otevřené", jsou v tuto chvíli zřejmě jen dvě.

První je Netrunner vydavatele Null Signal Games (NSG). Autorem Netrunneru je Richard Garfield, který vytvořil i Magic: The Gathering (MTG). Garfield se opakovaně vyjádřil v tom smyslu, že Netrunner je nejlepší hra, kterou kdy vytvořil, tedy i lepší než legendární MTG. NSG hru vzkřísilo, vydává každý rok 2 sety a na mezinárodních turnajích se objevuje čím dál tím víc hráčů. Model byl změněn na LCG (nekupujete náhodné karty, ale ucelené sady), 1 set stojí cca 1000,- Kč, momentální sety v rotaci celkem kolem 9 000,- Kč. Vydavatel ovšem poskytuje tiskové rozlišení PDF všech karet ze všech setů. Každý si tedy může karty vytisknout za minimální náklady doma, a takto vytisknuté karty ("proxies") lze používat i na oficiálních turnajích(!). Fanoušci navíc naprogramovali a udržují výukovou aplikaci, online hru nebo desktopovou hru, včetně verze pro Linux.

Poslední kvalitní open source sběratelskou karetní hrou je Duelyst. Po převedení na open-source ale žádný fanoušek nespustil on-line server a první verze této hry tak v podstatě "zemřela". Nicméně po pár letech se objevily forky a úpravy na různé platformy. Hra tak žije v podobě Duelyst II (zdarma na Steamu) a Duelyst: Blitz, který má na mobilních platformách mikrotransakce.

Existují ovšem další open source TCG/CCG/LCG hry jako např Arcmage, nedosahují ale zdaleka takové kvality v herním designu, grafice, velikosti komunity a tak dále. Arcmage například vůbec nemá online matchmaking platformu (tedy prostředí, které by automaticky našlo protihráče).

Petee

