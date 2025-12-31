Root.cz  »  Video  »  Shotcut 25.12 s 10bitovou CPU pipeline a lineárními barvami

Shotcut 25.12 s 10bitovou CPU pipeline a lineárními barvami

David Ježek
Dnes
Shotcut 25.01 Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
Shotcut 25.01

Projekt video střižny Shotcut vydává koncem roku novou verzi. Shotcut 25.12, nadále stavějící na projektech MLT Multimedia Framework a FFmpeg, přidává podporu 10bitové CPU video pipeline, čímž navazuje na předchozí podporu 10bit efektů na GPU a obecně podporu zdrojů s 10bit a 12bit video stopou. Pro tuto chvíli nejsou pro CPU pipeline konvertovány na podporu 10bitých barev všechny filtry, ale na věci se dále pracuje.

Celkově by si uživatelé měli všimnout i vyšší kvality obrazu, díky nasazení podpory lineárního zpracování barev, a to včetně již zmíněné 10bitové CPU pipeline, experimentálně i pro kombinaci 10bit CPU/GPU módu zpracování barev (ryze CPU módy jsou v produkční kvalitě). 

Nová verze také nabízí dva nové HTML profily a podporu Nvidia NVENC pro záznam obrazovky na desktopech běžících s X.Org. Opraveno je pár desítek chyb, více v přehledu novinek této verze.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

