Root.cz  »  Akce  »  Síťařský CSNOG 2026: termín pro přihlašování prezentací se blíží

Síťařský CSNOG 2026: termín pro přihlašování prezentací se blíží

Vilém Sládek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

Pořadatelé dalšího ročníku komunitního setkání správců nejen českých a slovenských sítí CSNOG 2026 vyhlásili Call for Abstracts s tím, že uzávěrka příspěvků do jednotlivých programových sekcí je 31. října, tedy za deset dní.

Náměty na vystoupení mohou zájemci posílat do tří sekcí - správa sítí, legislativa a regulace a akademické projekty. Zveřejněny byly také Call of Partners určené sponzorům a partnerům setkání, kteří by například chtěli mít na CSNOG 2026 svůj stánek.

Cílem tradičního setkání komunity CSNOG je umožnit vzájemnou výměnu zkušeností, diskuzi nad aktuálními tématy a sdílení řešení vedoucích k rozvoji internetových sítí v Česku a na Slovensku. Akci, která se uskuteční 21. a 22. ledna příštího roku ve Zlíně, organizují sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Vilém Sládek

Témata:

Anketa

Chcete zrušit střídání času?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Penny v Nuslích se muselo přizpůsobit a je černobílé

Česká armáda se zaměřuje na kvantové technologie a AI

Synology povoluje disky jiných značek, ale jen u některých NAS

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Artróza a artritida: na jedno platí teplo, na druhé chlad

Ubuntu 25.10 má nové aplikace a podporuje šifrování s TPM

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Digitální stát na půl plynu: Největší průzkum digitalizace odhalil slabiny

Schillerová: OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos to nestihneme

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Byl to ganglion

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

Běží prevence nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

Zajímavá akvizice Asbisu, český distributor koupil CPT Praha

Motoristé chtěli snížit OSVČ odvody, ale navrhli jejich zvýšení

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů

Co čekat, když pošťák donese obálku s barevným pruhem?