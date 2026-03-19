Snap v Ubuntu umožňuje lokální eskalaci práv

V démonu Snap v Ubuntu byla objevena vážná zranitelnost, která umožňuje uživatelům s místním přístupem získat oprávnění roota tím, že znovu vytvoří soukromý adresář
/tmp balíčku Snap, pokud je zapnutá služba
systemd-tmpfiles. Domén snapd totiž nesprávně zpracovával operace v tomto adresáři.
Pokud je služba systemd-tmpfiles povolena a nastavena pro automatické čistění tohoto adresáře, mohl by místní útočník tuto chybu zneužít k opětovnému vytvoření smazaného adresáře, což by vedlo k eskalaci oprávnění.
Chyba vedla k vydání aktualizací pro Ubuntu 25.10 a všechny verze Ubuntu LTS až po Ubuntu 16.04 LTS. Ubuntu 24.04 LTS a Ubuntu 25.10 jsou chybou ohroženy ve výchozím nastavení, zatímco Ubuntu 22.04 LTS a starší verze jsou ohroženy pouze v případě nestandardních konfigurací.