SonicDE, fork desktopového prostředí KDE pro X11

Dalo se to čekat. KDE Plasma již má oznámení odchodu od X11 k Waylandu za sebou, a tak vznikl projekt, jehož cílem je podporu X11 udržovat. Jmenuje se SonicDE.
Plasma 6.8 má být prvním vydáním bez podpory běhu na X11. Projekt SonicDE, dříve známý jako „KDE-Lite“, je novým forkem, který si klade za cíl běh Plasmy na X11 nejen zachovat, ale i dále rozvíjet. Připomeňme v tomto kontextu for X.Org Serveru, projekt Xlibre.
V tuto chvíli SonicDE obsahuje jen
sonic-win fork příslušného X11 kódu z kompozitoru KWin, dále pak
sonic-workspace jako fork KDE Plasma Workspace a nakonec také
silver-sddm jakožto fork standardního správce přihlašování SDDM – zde opět připomeňme kontext: SDDM končí, KDE Plasma bude mít nového správce.
Projekt SonicDE v tuto chvíli tráví čas odstraňováním čistě Waylandového kódu, identifikování zastaralých kusů kódu a dalšími změnami ve snaze vylepšit běh. Započaly i práce na Vulkan back-endu pro Sonic-Win. Projekt je hostován na GitHubu a již jsou k dispozici balíčky pro Arch či OpenMandrivu.