Španělsko chce od příštího roku zrušit střídání času

Jan Fikar
Dnes
Posun času Autor: Depositphotos

Španělský premiér Pedro Sánchez dnes na sociální síti X uvedl, že změna času dvakrát za rok nedává smysl. Neuspoří se prakticky nic, zato změny negativně působí na životy a zdraví lidí. Španělsko tedy navrhne EU, aby bylo střídání času zastaveno. Pokud bude mít podporu, mohlo by se střídání času zastavit už příští rok.

Podle původního plánu z roku 2019 se mělo každoroční střídání času v EU zastavit již v roce 2021. Plány však překazila pandemie COVID-19. Uvidíme, jak se španělskému návrh bude dařit. Potřeba je podpora alespoň 15 z 27 zemí EU, nebo podpora zemí, které dohromady mají 65 % obyvatel.

(zdroj: politico.eu)

