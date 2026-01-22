Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Tiskárna na vás může donášet

Tiskárna na vás může donášet

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

tiskárna kancelář tisk print tisková zařízení Autor: Depositphotos

Před necelými dvěma týdny byl v USA obviněn Aurelio Luis Perez-Lugones z nejmenované firmy pracující pro vládu z nelegálního nakládání s tajnými dokumenty. O kauzu se začala zajímat média, protože FBI prohledalo byt redaktora Washington Post. Nás ale bude zajímat, jak FBI zjistilo, že Aurelio dokumenty ze zabezpečené budovy vynesl.

Tiskárny běžně logují, kdo kdy co tiskne. Proto Aurelio pořídil snímky obrazovky s tajnými dokumenty a ty pak jako obrázky vložil do dokumentu Wordu s nenápadným názvem Document1. Podle všeho však tiskárna (nebo tiskový server) zaznamenával nejen metadata, ale i obsah tištěných dokumentů. Podobně se mohou chovat i skenery.

(zdroj: slashdot)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Dále u nás najdete

Daň z nemovitých věcí

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Daň z příjmu fyzických osob

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Sestry vsadily na exotiku v českých podmínkách – eukalyptus

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Paušální daň OSVČ

Sídlo startupu v Česku se nenosí

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI