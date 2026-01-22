Tiskárna na vás může donášet

Před necelými dvěma týdny byl v USA obviněn Aurelio Luis Perez-Lugones z nejmenované firmy pracující pro vládu z nelegálního nakládání s tajnými dokumenty. O kauzu se začala zajímat média, protože FBI prohledalo byt redaktora Washington Post. Nás ale bude zajímat, jak FBI zjistilo, že Aurelio dokumenty ze zabezpečené budovy vynesl.
Tiskárny běžně logují, kdo kdy co tiskne. Proto Aurelio pořídil snímky obrazovky s tajnými dokumenty a ty pak jako obrázky vložil do dokumentu Wordu s nenápadným názvem Document1. Podle všeho však tiskárna (nebo tiskový server) zaznamenával nejen metadata, ale i obsah tištěných dokumentů. Podobně se mohou chovat i skenery.
(zdroj: slashdot)