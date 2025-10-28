Root.cz  »  Operační systémy  »  Ubuntu Unity skomírá, nemá vývojáře

Ubuntu Unity skomírá, nemá vývojáře

David Ježek
Dnes
30 nových názorů

Ubuntu Unity 25.04 Autor: Ubuntu Unity
Ubuntu Unity 25.04

S vydáním Ubuntu 25.10 nebylo možné si nevšimnout, že současně nevyšla varianta s prostředím Unity, které Ubuntu po léta pohánělo. Projekt stále existuje, ale schází vývojáři. Věci tak došly do bodu, kdy vydání Ubuntu Unity 25.10 nebylo možné z důvodu kritických chyb, které současní správci projektu neumí odstranit.

Ze stejného důvodu nelze na verzi 25.10 upgradovat z Ubuntu Unity 25.04, stejně tak nelze instalovat prostředí Unity na jinou variantu verze 25.10 a projekt momentálně hledá řešení. Je potřeba vývojářů, kteří jsou schopni se vyznat v build procesech kolem Ubuntu a opravit, co je v Unity potřeba opravit. Problém se vleče už od verze 24.10 a nadále se zhoršuje.

Jelikož Ubuntu Unity 25.10 nevyšlo a momentálně nikdo netuší, jestli vůbec přežije, je už nyní prakticky jisté, že vydání Ubuntu Unity 26.04 také nevznikne.

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

