UHD Blu-ray zažívá mírnou renesanci, streaming ale roste mnohonásobně rychleji

David Ježek
Dnes
9 nových názorů

FlatPanelsHD hlásí, že zatímco prodeje filmů na standardních DVD a Blu-ray discích opět v roce 2025 poklesly, naopak prodeje 4k verzí na UHD Blu-ray discích vzrostly o 12 %, a to navzdory skutečnosti, že filmů je na tomto médiu uváděno méně a v posledním čtvrtletí loňského roku nedošlo o žádný velký titul.

Jde o údaje prodejů, které vydala Digital Entertainment Group (DEG) sledující stav trhu v USA. Celkově mimochodem trh poklesl o méně než 10 %. Prodejte táhly nahoru jen UHD disky, které až do loňska jen klesaly, a to každý rok od 2018 dál. Celkový objem prodejů DVD, Blu-ray a UHD Blu-ray v roce 2025 v USA dosáhl objemu 870 miliónů dolarů, což představuje meziroční pokles o 9,3 %. Mezi roky 2023 a 2024 byl pokles větší, na hodnotě 23,4 %.

Nadále však platí, že lidé primárně kupují filmy on-line, na různých platformách nechají ročně více než 2 miliardy dolarů, o více než 3 % více, než před rokem. Mírně klesá naopak objem digitálních výpůjček (VOD), naopak skoro o pětinu vyrostly streamovací služby, a to na hodnotu více než 57 miliard dolarů, které za všechny ty Netflixy, HBO či Disney+ a podobné služby Američané loni utratili.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

