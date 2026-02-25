Root.cz  »  Akce  »  Úvod do umělé inteligence – praktické aplikace (školení)

Úvod do umělé inteligence – praktické aplikace (školení)

Redakce
Dnes

Sdílet

AI, média, umělá inteligence, novináři, redakce, žurnalistika Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím Ideogram AI

Kurz Úvod do umělé inteligence – Praktické aplikace je určen všem, kteří chtějí využít potenciál umělé inteligence v praxi. V rámci kurzu se účastníci naučí implementovat AI řešení do každodenních pracovních procesů, automatizovat úkoly a zvýšit produktivitu. Kurz nevyžaduje programátorské znalosti a je zaměřen na praktické využití dostupných AI nástrojů a platforem.

Školení je určeno všem, kteří se chtějí blíže seznámit s možnostmi umělé inteligence a jejím praktickým využitím v různých oblastech. Ideální je pro studenty, pedagogy, developery, výzkumníky, podnikatele a pracovníky, kteří chtějí využít AI ve svých aktivitách.

Školení se uskuteční 30. a 31. března a je možné se ho zúčastnit online. Školí Ján Bodnár, správce systémů, programátor a odborník na nasazování umělé inteligence do praxe.

Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Redakce

Dále u nás najdete

Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný z kauzy Sex.cz

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

Plánované změny v penzích: Zjistili jsme další podrobnosti

Sophos kupuje Arco Cyber, zpřístupní CISO organizacím

Z evropského koláče chytrých telefonů ukusují Apple a Honor

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Google Pixel 10a má plochý design a vylepšenou odolnost

AI jako soudce – zákon na prvním místě

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI