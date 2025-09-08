Root.cz  »  Věda a výzkum  »  V Německu byl spuštěn nejvýkonnější evropský superpočítač Jupiter

V Německu byl spuštěn nejvýkonnější evropský superpočítač Jupiter

Petr Krčmář
Dnes
V německém Výzkumném centru Jülich byl spuštěn nejvýkonnější evropský počítač Jupiter, celkově čtvrtý nejvýkonnější na světě. Staví na architektuře BullSequana XH3000 s kapalinovým chlazením od společnosti Eviden a dokáže provést trilion operací FP64 za sekundu. Očekává se, že nabídne až 90 exaflopů výkonu pro AI.

Základem je 24 000 čipů Nvidia Grace Hopper, které jsou propojeny pomocí 400gigabitové sítě Quantum-2 InfiniBand. Pro uložení dat je k dispozici téměř exabajtová disková kapacita. Celý projekt Jupiter přišel na 500 milionů eur, tedy asi 12 miliard korun. Polovinu z této částky poskytla Evropská komise, druhou půlku pak německý stát a spolková země Severní Porýní-Vestfálsko.

Mezi první vědecké úkoly superpočítače Jupiter patří simulace molekulární dynamiky, trénink vícejazyčných jazykových modelů, částicová fyzika, výzkum modelů pro zpracování videa, modelování počasí a klimatu, výzkum kvantových počítačů a další. 

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

