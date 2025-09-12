Root.cz  »  Byznys  »  Ve Zbraslavi začala stavba největšího českého datacentra Gateway

Ve Zbraslavi začala stavba největšího českého datacentra Gateway

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

České Radiokomunikace (CRA) tento týden slavnostně zahájily výstavbu největšího datového centra v ČR a jednoho z nejrozsáhlejších v regionu. Datacentrum Gateway bude umístěno ve Zbraslavi u Prahy (Jíloviště) na pozemku, kde dříve stály AM vysílače provozované Radiokomunikacemi. Projekt má celkové náklady kolem dvou miliard korun a CRA jej financují částečně za pomoci svého vlastníka Cordiant Digital Infrastructure. Pro realizaci byla zřízena samostatná společnost CRA Prague Gateway DC.

Gateway bude pracovat s kapacitou 26 MW a energetickou účinností PUE 1,25. Na ploše přes čtyři tisíce metrů čtverečních bude k dispozici dvanáct datových sálů, které bude možné dále rozdělit na menší části. Celkově by v datacentru měl být prostor až 2 488 racků pro umístění serverů.

Radiokomunikace budou moci napájet jednotlivé racky výkonem mezi 30 a 50 kW, což umožní použití vzduchem chlazených čipů pro AI (GPU). Takových racků s velkým výkonem však bude omezené množství; podstatně více jich bude možné napájet příkonem do 20 kW. Výstavba proběhne etapově — v první fázi je v plánu rozběhnout přibližně 700 racků.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Dále u nás najdete

Od října se proti chřipce bude očkovat i v několika lékárnách

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Potravinovou intoleranci lékaři zjistí i z dechu, stojí to tisícovku

Nebezpečnou látku možná máte v laku na nehty i doma

Ledová káva z plechovky propadla: moc tuku a cukru, málo kafe

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

Na Zbraslavi začala stavba největšího datacentra u nás

Čipy pro AI: Raketový nástup a ještě slibnější budoucnost

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Nejde jen o mlčenlivost. Firmy čekají nové povinnosti

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Vyznáte se v jedovatých houbách a poznáte je podle fotek?

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

Němci spustili nejvýkonnější evropský počítač Jupiter

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Káva jako byznys: někomu záleží na každém zrníčku

Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů

Horká vana, olivový olej, běžný prášek. Tohle dětské kůži škodí

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI