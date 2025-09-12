Ve Zbraslavi začala stavba největšího českého datacentra Gateway

České Radiokomunikace (CRA) tento týden slavnostně zahájily výstavbu největšího datového centra v ČR a jednoho z nejrozsáhlejších v regionu. Datacentrum Gateway bude umístěno ve Zbraslavi u Prahy (Jíloviště) na pozemku, kde dříve stály AM vysílače provozované Radiokomunikacemi. Projekt má celkové náklady kolem dvou miliard korun a CRA jej financují částečně za pomoci svého vlastníka Cordiant Digital Infrastructure. Pro realizaci byla zřízena samostatná společnost CRA Prague Gateway DC.
Gateway bude pracovat s kapacitou 26 MW a energetickou účinností PUE 1,25. Na ploše přes čtyři tisíce metrů čtverečních bude k dispozici dvanáct datových sálů, které bude možné dále rozdělit na menší části. Celkově by v datacentru měl být prostor až 2 488 racků pro umístění serverů.
Radiokomunikace budou moci napájet jednotlivé racky výkonem mezi 30 a 50 kW, což umožní použití vzduchem chlazených čipů pro AI (GPU). Takových racků s velkým výkonem však bude omezené množství; podstatně více jich bude možné napájet příkonem do 20 kW. Výstavba proběhne etapově — v první fázi je v plánu rozběhnout přibližně 700 racků.