Virtuální Bastlírna vol. 54: letní novinky

Studentská dílna Macgyver zve na další Virtuální Bastlírnu - pravidelné online setkání všech, kdo mají blízko k bastlení, elektronice, IT, vědě a technice.
Letní prázdniny jsou za námi a je čas probrat novinky, které se přes srpen nahromadily. Tentokrát jich je více než 50! Těšit se můžete mimo jiné na:
- Hardware – Bus Pirate na ESP32, reverse engineering Raspberry Pi, pseudo-ZX-80 na RISC-V, PicoCalc, organizéry na nářadí z pěny nebo sovětské miniaturní tyratrony.
- Software – nová verze KiCADu, test aplikace pro tiskárny NiimBot, zranitelnost Meshtasticu, obnovené vydávání QucsStudia či Java VM pro mikrokontroléry.
- Novinky a kuriozity – chystané 3D tiskárny od Bambu Lab a Průši, IKEA senzory s Matter, Z-Wave dongle od Home Assistantu, ryba způsobující požár nebo ventilátor do Edisonova závitu.
Virtuální Bastlírna je platforma pro neformální diskusi a sdílení – představte si ji jako posezení u piva, jen v online prostoru.
Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat ve čtvrtek 4. září od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.