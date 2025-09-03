Root.cz  »  Bastlírna  »  Virtuální Bastlírna vol. 54: letní novinky

Virtuální Bastlírna vol. 54: letní novinky

bkralik
Dnes
Pájení bastlení elektronika bastlírna Autor: Pixabay

Studentská dílna Macgyver zve na další Virtuální Bastlírnu - pravidelné online setkání všech, kdo mají blízko k bastlení, elektronice, IT, vědě a technice.

Letní prázdniny jsou za námi a je čas probrat novinky, které se přes srpen nahromadily. Tentokrát jich je více než 50! Těšit se můžete mimo jiné na:

  • Hardware – Bus Pirate na ESP32, reverse engineering Raspberry Pi, pseudo-ZX-80 na RISC-V, PicoCalc, organizéry na nářadí z pěny nebo sovětské miniaturní tyratrony.
  • Software – nová verze KiCADu, test aplikace pro tiskárny NiimBot, zranitelnost Meshtasticu, obnovené vydávání QucsStudia či Java VM pro mikrokontroléry.
  • Novinky a kuriozity – chystané 3D tiskárny od Bambu Lab a Průši, IKEA senzory s Matter, Z-Wave dongle od Home Assistantu, ryba způsobující požár nebo ventilátor do Edisonova závitu.

Virtuální Bastlírna je platforma pro neformální diskusi a sdílení – představte si ji jako posezení u piva, jen v online prostoru.

Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat ve čtvrtek 4. září od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

