Vivaldi 7.6 přichází s přizpůsobitelnou lištou panelů

Vývojáři uvolnili webový prohlížeč Vivaldi ve verzi 7.6, která přináší celou řadu vylepšení uživatelského rozhraní. Přizpůsobitelná lišta panelů umožňuje uživatelům rozhodnout, které nástroje se zobrazí a kde budou umístěny. Tato změna umožňuje vytvořit buď minimalistické rozhraní, nebo rozhraní s více viditelnými ovládacími prvky.
Nové tlačítko pro správu panelů je navrženo tak, aby sloužilo jako centrální bod pro vyhledávání, přepínání a obnovování používaných panelů se stránkami. Kliknutím na něj se otevře vyhledávací pole, které umožňuje filtrovat otevřené, nedávno zavřené a synchronizované panely.
Kontextová menu byla reorganizována tak, aby běžné akce byly umístěny v popředí. Adresní řádek nyní podporuje vyhledávací klíčová slova, takže uživatel může před zadáním vyhledávacího dotazu určit, jaká služba jej následně zpracuje.
Vestavěný reklamní filtr nyní podporuje pravidla pro vyskakovací okna a jeho cílem je automaticky zavírat nežádoucí reklamu, aniž by docházelo k ovlivňování legitimních vyskakovacích oken.
Ve Windows získávají uživatelé podporu pro gesta přejetím prstem na trackpadech a dotykových obrazovkách, které doplňují stávající možnosti navigace pomocí myši a klávesnice. Novou verzi můžete stahovat na webu projektu Vivaldi.