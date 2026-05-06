Root.cz  »  Nástroje a utility

VKD3D-Proton 3.0.1 vylepšuje podporu Direct3D 12 nad Vulkanem

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Vulkan Autor: Depositphotos, Vulkan

Hans-Kristian Arntzen z Valve ohlašuje vydání balíku VKD3D-Proton 3.0.1, nejnovější verze pro běh Direct3D 12 her nad API Vulkan na Linuxu. Jde patrně o poslední verzi balíku před implementací podpory Vulkan descriptor heap.

Nová verze přináší podporu dalších prvků Direct3D 12, konkrétně jde o experimentální podporu view instancingu, dále je k dispozici Vulkan present timing pro plynulejší střídání jednotlivých snímků, Independent Devices, operace typu AGS WMMA nutné pro podporu FSR4 Ray Reconstruction a Denoiser, nová rozhraní pro práci s novějšími verzemi Nvidia NVAPI a AMD AGS. A samozřejmě také množství oprav specifických pro některé herní tituly.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Zácpa není jen nepříjemnost. Co může způsobit a jak ji řešit?

Pro koho je vhodná alergenová imunoterapie?

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má jednu z nejlepších káv v Evropě

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

Na Univerzitě Karlově dupe a funí humanoid Karel

Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může uškodit

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Vysílací rada dohlédne na youtubera Fiziho a Kluky z Prahy

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO