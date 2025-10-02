Vyšel Raspberry Pi OS Trixie s novým řídicím centrem

Raspberry Pi má novou verzi své distribuce Raspberry Pi OS (dříve Raspbian), která vychází z Debianu 13 Trixie vydaného během letošního léta. Kromě novinek převzatých z Debianu nabízí nové desktopové grafické téma s novými ikonami, fontem a dalšími drobnými vylepšeními.
Důležitou novinkou je nová aplikace Control Centre, která přebírá funkci celé řady jiných podobných nástrojů: Raspberry Pi Configuration, Appearance Settings, Mouse and Keyboard Settings, Screen Configuration a Printer. Tohle všechno je teď k nalezení na jednom místě. Nové řídicí centrum je modulární, takže bude možné do něj přidávat další funkce, třeba pro konkrétní hardware.
Modernizací prošlo také sestavování obrazů systému, které je nyní modulární, což usnadňuje přizpůsobení jednotlivých variant systému. Také to usnadňuje převod obrazu Lite na plný obraz desktopu a naopak, což dříve nebylo podporováno. Obrazy systému můžete stahovat na RaspberryPi.com.