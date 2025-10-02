Root.cz  »  Linux  »  Vyšel Raspberry Pi OS Trixie s novým řídicím centrem

Vyšel Raspberry Pi OS Trixie s novým řídicím centrem

Petr Krčmář
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Všechny fotografie

Raspberry Pi má novou verzi své distribuce Raspberry Pi OS (dříve Raspbian), která vychází z Debianu 13 Trixie vydaného během letošního léta. Kromě novinek převzatých z Debianu nabízí nové desktopové grafické téma s novými ikonami, fontem a dalšími drobnými vylepšeními.

Důležitou novinkou je nová aplikace Control Centre, která přebírá funkci celé řady jiných podobných nástrojů: Raspberry Pi Configuration, Appearance Settings, Mouse and Keyboard Settings, Screen Configuration a Printer. Tohle všechno je teď k nalezení na jednom místě. Nové řídicí centrum je modulární, takže bude možné do něj přidávat další funkce, třeba pro konkrétní hardware.

Modernizací prošlo také sestavování obrazů systému, které je nyní modulární, což usnadňuje přizpůsobení jednotlivých variant systému. Také to usnadňuje převod obrazu Lite na plný obraz desktopu a naopak, což dříve nebylo podporováno. Obrazy systému můžete stahovat na RaspberryPi.com.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Co nového přináší Securitytrends 3/2025?

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Římané v parfémech koupali psy, šlechta jimi maskovala zápach

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI