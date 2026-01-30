Root.cz  »  Hry  »  Vznik Open Gaming Collective pro podporu her na Linuxu

Vznik Open Gaming Collective pro podporu her na Linuxu

Jan Fikar
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Intel, Battlefield, hraní Autor: Intel
Intel, Battlefield (ilustrační foto)

Včera vznikla iniciativa Open Gaming Collective (OGC), která si klade za cíl sjednotit úsilí vynakládané pro hraní her na Linuxu. Zakládajícími členy jsou Universal Blue s distribucí pro hraní her Bazzite, ASUS Linux, ShadowBlip, PikaOS a Fyra Labs. Dalšími partnery jsou ChimeraOS, Nobara a Playtron.

OGC se bude soustředit na vylepšení jádra a také na fork Gamescope, což je minimalistický okenní manažer používaný na Valve Steam Deck. Slibovaná je podpora pro různorodější hardware.

(zdroj: gamingonlinux)

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Dále u nás najdete

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Daňová legislativa 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

Dvanáct vážných chyb v OpenSSL objevila umělá inteligence

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma? Jen za určitých okolností

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI