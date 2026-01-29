WhatsApp zavádí bezpečnostní režim pro ochranu ohrožených uživatelů před spywarem

Společnost Meta oznámila, že do aplikace WhatsApp přidává nová nastavení účtu, aby ochránila určité zvlášť ohrožené uživatele před pokročilými kybernetickými útoky. Má za cíl chránit jednotlivce, jako jsou novináři nebo veřejně známé osobnosti, před sofistikovaným spywarem. Výměnou za zvýšenou bezpečnost ovšem omezuje některé funkce.
Jakmile je tento bezpečnostní režim aktivován, některá nastavení účtu budou uzamčena na nejpřísnější možnosti a současně budou blokovány přílohy a média od osob, které nejsou v uživatelových kontaktech. Tuto funkci lze aktivovat v nastavení, v menu Soukromí a Pokročilé. Meta uvádí, že tato funkce bude postupně zaváděna v průběhu následujících týdnů.
Firma současně oznámila, že ve svých nástrojích pro sdílení médií začne používat programovací jazyk Rust, aby pomohl chránit fotografie, videa a zprávy uživatelů před útoky spywaru. Použití jazyka Rust podle Mety umožnilo vyvinout bezpečnou, vysoce výkonnou, multiplatformní knihovnu („wamedia“) pro sdílení médií v aplikaci WhatsApp napříč zařízeními,